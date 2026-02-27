◇宮様スキー大会国際競技会◇ジャンプ◇ノーマルヒル（２７日、札幌・宮の森ジャンプ競技場＝Ｋ点９０メートル、ヒルサイズ１００メートル）ノーマルヒルが行われ、男子成年組は五輪２大会出場の小林潤志郎（３４）＝Ｗｙｙｎ．＝が１回目９７メートル、２回目９５メートルの２４７・４点で初優勝を飾った。女子は一戸くる実（２１）＝雪印メグミルク＝が１回目２位から逆転で制した。１回目で１位となり、迎えた２回目。有利