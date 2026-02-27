メ～テレ（名古屋テレビ） 2月28日で閉店する名古屋の名鉄百貨店。開業したのは、71年前。その時に入社した「1期生」たちに、閉店前の思いを聞きました。 「やっぱり開店当時のあれ。懐かしいなぁ。名鉄電車の地図」 石川妙子さん(89)の視線の先にあるのは、名鉄百貨店の最初の包装紙。 名鉄の路線図があしらわれています。 石川さんは名鉄百貨店に「1期生」として入社し、10年間勤務しました。 名鉄百貨店は19