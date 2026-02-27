大相撲の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が２７日、大阪・松原市の佐渡ケ嶽部屋へ出稽古した。２日続けての同部屋への出稽古で、部屋の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）、同じく出稽古の関脇・高安（田子ノ浦）らと計１０番取って４勝６敗だった。琴桜と高安それぞれに勝利する場面もあり、「いい稽古ができたので良かった。内容ある１０番で、高安関も強いし、１番勝てただけでも気持ち良かった。大関とやった相撲でも、名古屋前に出稽古した