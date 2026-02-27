歴史的に靴産業が集積する「靴のまち」として知られる神戸市長田区。そこで靴型の企画開発や製造・販売を行う会社が、靴型製作の現場で58年培ってきたノウハウを生かし、一般販売用のインソール開発に乗り出した。これまでオーダーメイドの靴や、整形外科向けの特殊インソールなど幅広く手がけてきた、長田区の靴型専業メーカー「大山」。同社の大山朋子さんによると、一般ユーザー向けの商品化は今回が初の試みとなる。特徴