〈「美味しい！」キモデブが作った料理でも食べてくれる女子大生ショートカット美少女の口元に男が幻視した【禁断の欲望】〉から続く大学ゼミのフィールドワークで長野県を訪れた慎輔たち。そこで、人魚の肉を喰らった比丘尼伝説の話を聞く。伝説に関心を持った彩朱花は「人魚の人の部分」の味に興味を示す。【1話から読む】「キミのこと食べたいな」女子大生からの“危険な誘惑”「食べられることに性的興奮を……」次回