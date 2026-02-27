東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)より25周年のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタートします。イベントに先駆け、2026年4月8日(水)より、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の世界観を表現したスパークリングドリンクが登場。これからの季節にぴったりな、爽やかな味わいと食感を楽しめるスペシャルドリンクがラインナップさ