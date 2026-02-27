歌手の華原朋美（51）が、手作りドレスを着た最新ショットを公開した。【映像】華原朋美の“激変”ショット＆痩せたと話題の姿2025年9月9日に開催したデビュー30周年記念ライブ後、ファンにあいさつする様子を公開していた華原。「朋ちゃん痩せた！」「スマートになってる。すごいファンサービス」など、そのスタイルに多くの反響が寄せられている。また、2026年1月26日には髪の毛をばっさりカットした激変ショットを披露