湾岸エリアのタワーマンションに引っ越してきた普通の主婦・叶恵（34）【港編1話を読む】「地元のほうが楽しかった」大学デビューに失敗し、焦る女子大生が見つけた「楽なバイト」とはキラキラとした新生活に心を弾ませるが、この街では「お受験」をするのが当たり前。お受験なんて自分には関係ない、そう思っていた叶恵だったけど…。文春オンラインがお届けするビターな現代寓話、毎月第四金曜日更新予定です。