ヒグマへの発砲をめぐり、猟銃を所持する許可を取り消されたのは違法だとしてハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁は27日に弁論を開きました。北海道猟友会砂川支部長の池上治男さんは、2018年に砂川市の要請を受け、猟銃でヒグマを駆除したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、猟銃を所持する許可を取り消されたため、処分の撤回を求めて北海道を相手に裁判を起こしています。1審の札幌地裁は池上さん