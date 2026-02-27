新年度予算案の審議が衆議院予算委員会で始まりました。高市首相は、消費税減税などについて議論する「国民会議」への参加を、一部の野党に対し改めて呼びかけました。中道改革連合・小川代表：お聞きしたいのは、なぜここに急に臨時的、暫定的な消費減税が紛れ込んだのか。これと本格的な給付付き税額控除の話は切り分けてお考えいただくことはできないか。もし、切り分けてお考えをいただくということを明言いただければ、直ちに