タレントのIMALU（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（51）の衝撃ウエディングフォトを公開した。26日の投稿で「初めての沖縄、久米島!!!!!!」と報告し、「『千原ジュニア、トラベらせていただきます。』第4巻！Tverで見れます」とアピールしていたIMALU。この日は「久米島ロケのハイライトはもちろん、ジュニアさんのウェディングフォト」とつづり、ビーチでの千原ジュニアの