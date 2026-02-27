WBC連覇を目指す侍ジャパンに合流した大谷翔平（ドジャース）と鈴木誠也（カブス）が26日、バンテリンドームでの練習後に合同会見を行った。【映像】鈴木誠也「彼のあとしゃべりづらいですわ」とボヤく瞬間チームに合流した心境を聞かれ、まず大谷が「一人一人、選手やコーチ、監督に挨拶をして、コミュニケーション取っていければなと思っています」と真摯に答えると、続く鈴木は「一緒です」と一言。現在のコンディションに