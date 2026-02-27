◇日台野球国際交流試合日本ハムー台湾代表（2026年2月27日台北D）日本ハムは27日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、侍ジャパンと1次ラウンドC組初戦で当たる台湾代表との練習試合に臨んだ。日本ハム所属の台湾代表・古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手（25）が初回に3者連続で空振り三振を奪うなど、上々の仕上がりを見せた。古林は初回、日本ハムの1番水谷、2番万波、3番レイエス