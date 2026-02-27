栃木県や埼玉県などにまたがる渡良瀬遊水地で、枯れ草に火がつき、広い範囲に燃え広がっています。【映像】燃え広がるヨシ（現場の様子）小牧薫子ヘリ実況「白い煙が風に流されています。炎も風にあおられています」午後3時すぎ、栃木市にある渡良瀬遊水地で「ヨシが燃えている」と119番通報がありました。消防によりますと、遊水地に生えているヨシの枯れ草に火がついていて、燃えた範囲は通報直後には3ヘクタールでしたが