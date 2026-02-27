犬を守るための災害への備え4つ 災害時の備えは万全ですか？愛犬を連れて迅速に避難し、安全に過ごすためには、事前の準備が重要です。ここでは、避難場所の確認や日常のしつけ、健康管理など災害時に困らないように備えるべき4つのことを紹介します。 1.避難場所とペットの受け入れについての確認 最初に確認しておきたいのが、自治体が指定している避難所の場所とペットの受け入れ態勢についてです。ペットの扱いや備えは避