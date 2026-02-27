Nao Yoshiokaが、オーストラリアのプロデューサー MXXWLLとのニューシングル「In the Rain」を本日2月27日に配信リリースした。 （関連：本格ソウルシンガーが表舞台へNao Yoshiokaがお披露目ライブで“規格外の歌声”を披露） 本作の制作はオーストラリア シドニーから郊外にて行われた。ナショナルパークに隣接したMXXWLLの自宅スタジオでの制作当日の天候は雨。