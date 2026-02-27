アパグループは、2025年11月期決算を発表した。純利益は671億9,800万円（前期比19.4％増）で、最高益を3期連続で更新した。売上高は2,667億900万円（同18％増）、営業利益は1,014億1,400万円（同23.5％増）、経常利益は995億8,900万円（同25.1％増）で増収増益だった。大阪・関西万博の影響により、関西地区が業績を大きく牽引したほか、全国的なレジャー需要やライブなどのイベント需要、インバウンド需要を多く取り込んだ。2026