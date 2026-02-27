サントスに所属する元ブラジル代表FWネイマールが、26日に行われたカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（ブラジル1部リーグ）第4節のヴァスコ・ダ・ガマ戦で2ゴールを挙げ、チームを勝利へ導いた。ひざのケガに悩まされていたネイマールにとって、2026年はケガからのスタートとなったものの、今月15日に行われたカンピオナート・パウリスタのAEヴェロ・クルーベ・リオクラレンセ戦で戦線に復帰。続く22日、同大会の準々決勝