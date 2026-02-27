香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら、奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。ビジネス街の顔は、仮の姿。一歩踏み込めば、そこは都内屈指のスイーツ激戦区、日本橋。歴史ある景観