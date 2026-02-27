バルセロナは26日、同クラブの男子トップチームに所属するオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングのメディカルレポートを発表した。クラブからの発表によると、フレンキーは同日の午前に行われたトレーニングセッションにおいて、右足のハムストリング遠位部を負傷したという。検査の結果、回復までに要する期間は5週間から6週間ほどの見込みだ。回復の進行度合いによって復帰時期は前後するものの、受傷日から最大6週間の離