新たな一手となるか？コメを「おいしく熟成」するプロジェクト開始です。保管庫に次々とコメが運び込まれていきます。２７日、大阪府泉大津市で始まったのは「コメを熟成する」プロジェクトです。コメといえば…（小泉進次郎農水大臣※去年５月当時）「（古古古米２０２１年産は）少し硬い。これ率直に僕はどれを食べてもおいしくいただけます」去年コメ不足などによる備蓄米の放出が行われましたが、長期保存した古