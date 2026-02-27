最大３７０億円と見込まれる大阪・関西万博の黒字。大屋根リングの保存にも活用されそうです。大阪・関西万博の運営費をめぐっては、ミャクミャク公式グッズの売り上げが上振れしたことなどから、最大３７０億円の黒字が見込まれています。２７日、東京都内で政府の「成果検証委員会」が開かれ、この余剰金について、「つながり」「創造活動の深化」「場の記憶の継承」という３つのテーマに沿って、大屋根リングの一部の保存