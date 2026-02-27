中国監督のありえないブロックに日本のネットは騒然とした(C)Getty Images2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2の試合が行われ、日本代表（FIBAランキング22位）は中国代表（同27位）と対戦し80−87で敗れた。日本は一時、最大15点までリードを広げていたものの、試合後半に逆転を許し敗戦。今予選初黒星（2勝1敗）を喫した。【動画】再びNBAへ！ブルズと再契