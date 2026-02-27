自宅で出産した赤ちゃんの首をつかんで窒息死させ、遺体をクローゼットに遺棄したとして２４歳の母親が起訴されました。起訴状によりますと、神戸市北区の古畑美奈被告（２４）は１月、自宅で出産した赤ちゃんの首を右手でつかむ暴行を加えて窒息死させ、遺体をクローゼットの中に遺棄した罪に問われています。古畑被告は１月２７日に死体遺棄容疑で逮捕されたあと、２月６日に殺人容疑で再逮捕されていました。古畑被告は