金メダルを手にし、感慨に浸ったアメリカの女子ホッケーチーム。しかし、その健闘があろうことか大統領から皮肉られた(C)Getty Images選手たちを揶揄した発言が波紋を広げている。現地時間2月19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したアメリカ女子アイスホッケーチームは、ドナルド・トランプ大統領の一般教書演説への招待を辞退した。同チームの広報は「日程の都合と、以前から決まっていた学業と職業上の予定」