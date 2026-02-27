元アイドルの越まりんさんは2月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。バッティングセンターでの動画を披露しました。【動画】越まりんの見事なバッティング「アイドル卒業…プロ入りのため？」越さんは「これが最近アイドル卒業した野球女子らしい」とつづり、1本の動画を投稿。ミニスカート姿で豪快にバットを振り抜き、3本のヒットを決める様子が収められています。思い切りのいいスイングと安定したフォームが印象的です。コメン