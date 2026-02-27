キッチンカー デリ・ジョイ ―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―この記事の画像を見る現実世界でいろいろあって異世界に転生…というのが、異世界作品によくある“始まり”のパターンだろう。行った先の異世界には超絶美少女がいて、さらに転生したあとの多くは、現実より強くなってモテモテ。非常に憧れの強い設定ではあるが、主人公にとっては、突然異世界に飛ばされ、勇者や魔法使いとなって魔物を討