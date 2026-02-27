アメリカ・ニューヨークのマムダニ市長が、トランプ大統領のもとを訪れ、市内に1万2000戸以上の住宅の供給を行うよう支援を求めました。満面の笑顔で、新聞のようなものを掲げるトランプ大統領。これは、マムダニ市長が26日に「トランプ氏と生産的な会談を行った」として、SNSに投稿した写真です。ニューヨーク・タイムズなどによると、生活費の高騰問題に対処するため、住宅供給を増やすと公約しているマムダニ市長は、トランプ大