ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した、三浦璃来選手・木原龍一組（木下グループ）が27日、3月24日からチェコ・プラハで行われる「ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2026」の出場を辞退することを日本スケート連盟を通じて発表しました。▽三浦選手・木原選手コメント「このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界