農林水産省によりますと、今月16日から22日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より4円安い4118円でした。2週連続の値下がりですが、去年の同じ時期と比べても4.5%高い水準が続いています。一方、同じくきょう発表されたコメの民間在庫の量は前の年と比べて92万トン多い321万トンとなりました。余った在庫を放出する業者が増えるとの見方などから、「向こう3か月」はコメ価格がさらに下落すると