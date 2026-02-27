リニア中央新幹線の「神奈川県駅（仮称）」の工事で巨大な掘削機の組み立てが終わり、掘削が始まるのを前に、トンネル工事の現場が報道陣に公開されました。きょう報道陣に公開されたのは、、相模原市緑区のリニア中央新幹線「神奈川県駅（仮称）」のトンネル工事の現場です。現場では、トンネルを掘り進める直径およそ14メートルの巨大な掘削機「シールドマシン」の組み立てが今月24日に終わり、今後、この「シールドマシン」で名