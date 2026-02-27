衆院予算委で答弁する高市首相＝27日午後高市早苗首相は27日の衆院予算委員会で、皇位継承について「皇室典範は『皇位は皇統に属する男系の男子が継承する』と定めている。女系で継承されたことは一度もない」と述べた。男系の女性天皇が過去にいたのは歴史的事実だとして「否定してしまうことは不敬に当たる」と言及した。首相は「有識者会議の報告でも、男系男子に該当するものに限ることが適切とされており、この報告を尊重