熊本県警は、警部以上の幹部職員など313人（警察官255人、一般職員58人）に対する2026年度の人事異動を発表しました。 【画像】あの人はどこへ？熊本県警 「警部以上」の異動名簿一覧 人事異動の全名簿は【画像】から 昇任は31人で、内訳は警視正に3人、警視に11人、警部に17人、一般職員（管理官級・課長補佐級）は15人です。 一方、警察官17人と一般職員10人が退職します。 発令は、一部を除いて3月18日です。 警部補や一