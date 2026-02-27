◇米女子ゴルフツアーHSBC女子世界選手権第2日（2026年2月27日シンガポールセントーサGC＝6793ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、3位から出た山下美夢有（24＝花王）は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算5アンダーで11位に後退した。ホールアウト後、U−NEXTのインタビューでは「チャンスにつく回数も少なくて、距離のあるパーパットを打つことが多かった。あまりいい流れで1日回れなかった」と反省を口にした