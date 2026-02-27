『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（24）大阪ブルテオン清水邦広後編（前編：清水邦広が39歳でコートに立ち続ける理由「怨敵」で「盟友」の福澤達哉と歩んだバレー人生を振り返る＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが