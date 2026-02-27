『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（24）大阪ブルテオン清水邦広前編リーグ、日本代表でも共にプレーした清水邦広（左）と福澤達哉photo by 西村尚己/アフロスポーツ【最初はセッターからスタートも......】大阪ブルテオンの清水邦広（39歳）は日本バレーボール界の英雄的な存在として、今年に40歳を迎える。その経歴は"熱く激しい"。２度オリンピックの舞台に立つ栄誉を手にしたが、オリンピック出場