敗戦後の混迷期をたくましく生き抜いた女性たちがいる。歴史の中に埋もれた女性の評伝を執筆する文筆家の平山亜佐子さんは「終戦直後、ストリップのブームが起きた。メリー松原は望んでヌードダンサーとなり、独自の衣装やダンスを考案した」という――。公演「女は騙せない（そうかしら）：YOU CAN'T FOOL A WOMAN.」（日劇）パンフレット、1956（昭和31）年6月■伝説的な「ストリップの女王」第1回：メリー松原（1930年1月2日〜