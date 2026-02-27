藤平尚真、侍ジャパンまでの軌跡（前編）連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、侍ジャパンは２月14日から24日まで宮崎合宿を行なった。期間中、ブルペンでは連日、豪華な投球セッションが繰り広げられた。低い腕の位置から独特の軌道を描く大勢、浮き上がるような速球を武器にする松本裕樹。そして中継ぎのスペシャリストとして、重要な役割を担うのが藤平尚真だ。辞退した平良海馬の代役として