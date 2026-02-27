「独身で子どももいない。自分が亡くなった後、今あるお金はどうなるのだろう」 82歳になると、老後資金の心配よりも、「自分が死んだ後のお金の行き先」が気になり始める方は少なくありません。遺産が宙に浮いたり、望まない形で処理されたりすることは避けたいというのが人情です。 日本の法律では、相続人がいない場合のお金の行方は、すでに明確に決められています。 本記事では、何も対策をしなかった場合と、