「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」は、2026年3月1日（日）から8日（日）までの期間限定で、和歌山県日高町発祥のサバコロッケを使用した「さばバーガー」を販売する。※文中価格は全て税込表記さばコロッケとは、和歌山県の紀伊水道で上がったサバを、紀州梅酢で食べやすい南蛮漬けにし、北海道の男爵いもで包んだ商品。第七回全国コロッケフェスティバルin龍ケ崎にて市長賞を受賞している。「しぶそば」は、株式会社東急グルメフロン