◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われる中日との壮行試合（バンテリンドーム）の試合前練習でグラウンドに姿を現した。待ちに待った二刀流男の登場に球場は熱狂。ファンからは「大谷くーん！」「大谷さーん！」の大歓声が起こった。キャッチボ