地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「沙留」はなんて読む？「沙留」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、北海道に位置するひらがな3文字の地名です。いったい、「沙留」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人