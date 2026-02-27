井原市役所 井原市は2月26日、総額261億1200万円(前年度比0.7%増)の2026年度一般会計当初予算案を市議会に提出しました。 予算案では、市が岡山県から取得する方針を示している井原高校の南校地跡(土地と建物)について、建物の劣化がないかなど調査するため約1500万円を計上しています。井原高校は、南校地跡の一部を部活動で使用しています。 教育分野では、小学校・中学校のAIドリルの導入に530万円を計上しています。