アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに入門してプロデビューすることを発表した。大橋秀行会長（６０）は「文字通り日本の至宝。史上最高の逸材」と期待をかけ、愛称「ＴＨＥＫＩＮＧ」と命名。４月１３日の同ジム主催興行でＢ級（６回戦）の公開プロテストを行い、６月１０日の同ジム主催興行