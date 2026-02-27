福岡市・中洲を中心に、違法薬物を密売していたグループの指示役とみられる男が逮捕されました。警察は大量の違法薬物を押収していて、暴力団が関与しているとみて調べています。大麻取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区の会社員、稲永優我容疑者（25）ら3人です。稲永容疑者らはおととし9月、福岡市中央区平尾の路上で、大麻を含むおよそ140グラムの植物片などを営利目的で男3人に譲り渡したなどの疑いです