Ｂ２ベルテックス静岡は２７日、ホーム山形戦（２８日、３月１日）に向けて会場となるこのはなアリーナで調整した。前節・青森戦の前に新加入した１９５センチのＰＦ島崎輝（２２）＝中大４年＝が、初の本拠戦に気合十分。「チームが勝てるように貢献したい」と、抱負を語った。わずか１１秒のＢリーグデビューだったが、気持ちは高鳴った２１日の青森戦。「夢だったリーグのコートに立ったんだと実感した」。ボールに触る機会