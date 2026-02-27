学歴詐称疑惑が発端で複数の刑事告発を受けている伊東市の田久保真紀前市長。大学の在学中に取得した単位数が、卒業には全く足りていなかったことが関係者への取材で明らかになりました。（田久保真紀 前市長）「私が経歴を詐称しているというようなことは一切ございません」当時の会見で自身の潔白を訴えた伊東市の田久保前市長。自身が市長となった選挙の際に「東洋大学卒業」と報道機関に虚偽の経歴を伝え公にした「公職選