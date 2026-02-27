山形県西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント疑惑を調査する町議会の百条委員会が27日、調査結果を報告しました。元職員の襟元をつかんで町長室に連れ込むなど町長の7つの言動についてパワハラに該当するとしました。この問題は西川町の菅野大志町長について退職した町の元職員が在籍中に町長から襟元をつかまれて町長室に連れ込まれるなどのパワハラを訴えたことなどを受けて、町議会が百条委員会を設置し、調査してい