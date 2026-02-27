【新華社北京2月27日】中国共産党中央政治局は27日の会議で、国務院が第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出する「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」綱要案と「政府活動報告」稿について討議した。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記が会議を主宰した。