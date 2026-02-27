「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２７日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士に対して暴力を振るったとされる一連の報道に言及した。 この問題は同日朝から各メディアで報じられ、角界における暴力問題の再燃として波紋を広げている。熱烈な大相撲ファンとして知られる西村社長は動画内で、伯乃富士が旧宮城野部屋から移籍してきた「預